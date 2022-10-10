توضيح رسمي عبر (بغداد اليوم) بشأن تأخر انجاز معاملات تعويضات نينوى

2022/10/10 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_ نينوىارجع مدير دائرة تعويضات نينوى محمد عكلة ، الاثنين، أسباب تأخير إنجاز معاملات تعويض المتضررين في المحافظة الى الاجراءات المعقدة والمفروضة من بغداد.وقال عكلة لـ (بغداد اليوم) إن "التأخير يعود للإجراءات المعقدة التي تفرضها الحكومة الاتحادية في بغداد، فضلا عن الإجراءات الروتينية المعقدة وخاصة في تزايد الطلبات من الأجهزة الأمنية".وأضاف أن "دائرة التعويضات قضت على مسألة المعقبين الذين يستغلون المواطن للحصول على الأموال، ولكن تأخير صرف الأموال وإنجاز المعاملات يعود لبغداد ولا نملك اية ارادة فيها".

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