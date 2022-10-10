القانون: زيارة الوفد الثلاثي إلى اربيل ستحسم رئاسة الجمهورية

2022/10/10 | 18:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الاثنين، أن زيارة الوفد الثلاثي إلى اربيل ستشكل ضغطاً كبيراً على القوى الكردية لحسم ملف رئاسة الجمهورية، فيما عد المكون الكردي “المعطل الأساس” لتشكيل الحكومة.

وقال عضو الائتلاف فاضل موات، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”، إن “زيارة الوفد الرئيسي الذي ضم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ومرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني والقيادي في الإطار ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى اربيل جاءت على أساس تشكيل الحكومة”.

وأضاف، أن “المكون الكردي يعتبر هو المعطل الأساسي في استكمال بقية الاستحقاقات الدستورية بعد ما كانت هناك خلافات كبيرة في المكون الشيعي، لكن بعد تحديد الكتلة الأكبر والمضي في تأسيس ائتلاف تحالف الدولة، أصبح المعطل هو المكون الكردي”.

وأوضح عضو ائتلاف المالكي، أن “مصير العراق اليوم بين بافل طالباني ومسعود بارزاني، الذين لم يتفقوا على اختيار شخصية واحد حتى يتم التصويت عليها من قبل البرلمان، ولا هم متفقين على المجيء إلى بغداد بمرشحين أثنين وتاركين الكرة في ملعب البرلمان”.

وبين موات، أن “الزيارة ستشكل ضغطا كبيرا على الكرد لكي يتم حسم ملف رئاسة الجمهورية، باعتبار أن البلد لا يتحمل التأخير بعد”.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل وفد ثلاثي ضم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ومرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني وفالح الفياض، إلى اربيل ؛ للتفاوض مع القوى الكردية لحسم تشكيل الحكومة الجديدة.

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