إصابة ثلاثة أشخاص إثر شجار بين أقارب بسبب مبلغ مالي في ناحية الإسكندرية

2022/10/10 | 18:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب ثلاثة أشخاص إثر شجار اندلع بين أقارب على مبلغ مالي في ناحية الاسكندريه شمال الحلة.

وقال مصدر في شرطة بابل أن “ثلاثة أشخاص أصيبوا بجراح جراء شجار تطور بينهم إلى قيام أحد أقاربهم بإطلاق النار عليهم من مسدسه الشخصي قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة”.

واضاف أن “الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى الاسكندريه للعلاج وأن حالتهم مستقرة”.

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