عام على أزمة العراق.. الكاظمي يكشف عن حل وحيد

2022/10/10 | 18:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة مرور عام على الانتخابات

النيابية التي شهدها العراق في العاشر

من أكتوبر الماضي (2021)، جدد رئيس الوزراء

العراقي مصطفى الكاظمي دعوته الأطراف

السياسية كافة إلى الحوار لحل الأزمة في

البلاد.

وشدد ف

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