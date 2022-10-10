في اول مباراته :كربلاء يحقق انتصاراً كبيرا على أربيل في دوري الكرة الممتاز

2022/10/10 | 18:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلب فريق كربلاء، تأخره إلى فوز 2-1 أمام

ضيفه أربيل في الدوري الممتاز لكرة

القدم.

وتواجه الفريقان على ملعب كربلاء

الدولي لحساب مباريات الاسبوع الاول من

المسابقة.

وافتتح مازن فياض التسجيل لأربيل في

ال

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