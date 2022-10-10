2022/10/10 | 18:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الإطار التنسيقي، اليوم الإثنين،

تأييده الكامل لبيان البعثة الاممية في

العراق (يونامي) بخصوص الانتخابات

العراقي المبكرة التي اجريت في شهر

تشرين الاول 2021.

وذكر الاطار في بيان تلقته وكالة نون

الخ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي يرد على بيان "يونامي": مستعدون للحوار والتفاهم مع الجميع) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي يرد على بيان "يونامي": مستعدون للحوار والتفاهم مع الجميع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).