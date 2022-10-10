البنك الدولي يحذر من ركود عالمي

2022/10/10 | 18:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، والعضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من تزايد المخاطر بحدوث ركود عالمي، مع استمرار مشكلة التضخم بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

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