نظام جديد يمنعك من قيادة السيارة فوق الحد الأقصى للسرعة.. شاهد كيف

2022/10/10 | 18:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصى المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام تقنيات في المركبات الجديدة لمنع السائق من القيادة فوق الحد الأقصى للسرعة.يوافينا مراسل شبكة CNN، بيت مونتين بالمزيد من التفاصيل.

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