2022/10/10 | 18:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أفادت وكالة “بلومبرغ”، نقلاً عن مصادر مطلعة على ‏الوضع، بأنه على خلفية تقلص مخزونات الأسلحة، دعت ‏دول “الناتو” شركات الأسلحة إلى زيادة إنتاجها بهدف تجديد ‏مخزوناتها ومساعدة أوكرانيا‎.‎ وأضافت الوكالة “باتت بعض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لمساعدة اوكرانيا..



دول “الناتو” تدعو شركات الأسلحة إلى زيادة إنتاجها المركز الخبري الوطني.

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