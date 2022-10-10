2022/10/10 | 18:46 - المصدر: قناة التغيير

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النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي يعلن موعد الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهوية #العراق #البرلمان_العراقي #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/35AgvYDBRs

— قناة التغيير الفضائية (@AlTaghierTV) October 10, 2022

النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي يعلن موعد الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهوية

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