إيران: قدمنا مذكرات رسمية ووثائق الى العراق بشأن مقرات المعارضة في كردستان

2022/10/10 | 18:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين 10/10/2022، أن تدمير المقرات المعارضة في...

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