2022/10/10 | 18:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أغلقت محكمة السليمانية، الاثنين 10/10/2022، قضية لاهور شيخ جنكي ضد رئيس...

ظهرت المقالة محكمة السليمانية ترد دعوى لاهور جنكي ضد بافل طالباني وتغلق القضية أولاً على المسلة.

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