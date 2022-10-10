2022/10/10 | 18:58 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركة كورية جنوبية تعلن انسحابها من مشروع بناء مدينة بسماية الجديدة في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/10 | 18:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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