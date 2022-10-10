مصادرة أسلحة واعتدة بعملية تفتيشية جنوبي العراق

2022/10/10 | 19:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الاثنين، مصادرة أسلحة واعتدة غير مرخصة، بعملية تفتيشية.

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