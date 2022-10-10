وسط وغرب وشمال العراق تودع الحرارة الاربعينية وعلى الجنوب الانتظار

2022/10/10 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الاثنين، أن أغلب مدن العراق ستودع درجات الحرارة المرتفعة.

وقال عطية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، ستودع مدن وسط البلاد اضافة لبعض مدن الفرات الاوسط والانبار ومدن الشمال درجات الحرارة الاربعينية".

وبين أنه "سوف تستمر معها درجات الحرارة المعتدلة".

وأضاف: "اما مدن الجنوب وباقي المدن فتنتظر لمابعد منتصف الشهر".

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