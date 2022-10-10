فضيحة ’مدوية’ في البصرة تثير حفيظة المتورطين.. شركة تركية تعترف بدفع رشاوى بالمليارات

2022/10/10 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرة كشف ناشطون في قضاء القرنة شمال محافظة البصرة، اليوم الاثنين، عن اعتراف مدير الشركة التركية المنفذة لمجاري القرنة دفع 12 مليار دينار كرشاوى، وفق تسجيل صوتي مسرب له، مبينين تعرض العديد منهم للتهديد.وقال ناشطون لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك تسجيل مسرب سلم لرئيس الوحدة الإدارية لمسؤول شركة "تيفيروم التركية" يقول فيه، إنه دفع 12 مليار دينار رشاوى". وطالب الناشطون بـ"معرفة نتائج التحقيق وتفاصيل الـ 12 مليار دينار التي دفعت ولمن دفعت وكيف"، كاشفين عن "تعرض عدد من الناشطين في قضاء القرنة الى تهديدات وارسال لبعضهم ظروف مغلقة وفيها رصاصات حال تكلموا عن مشروع مجاري القرنة". واعلن قائممقام القرنة محمد حسن، في اذار الماضي، تسليم موقع عمل الشركة التركية المنفذة لمشروع مجاري القضاء بكلفة 380 مليار دينار.

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