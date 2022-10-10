محكمة في السليمانية تحسم القضية المرفوعة ضد بافل طالباني من قبل لاهور شيخ جنكي (وثائق)

2022/10/10 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-السليمانية

حسمت محكمة السليمانية، اليوم الاثنين، القضية المرفوعة ضد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني من قبل الرئيس المشترك السابق للاتحاد لاهور شيخ جنكي.

وجاء في نص وثائق حصلت عليها (بغداد اليوم) إن "محكمة السليمانية حسمت القضية المرفوعة ضد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني من قبل الرئيس المشترك السابق للاتحاد لاهور شيخ جنكي".

أدناه نص الوثائق:

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