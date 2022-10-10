نينوى.. قوة مشتركة تنفذ عملية أمنية لملاحقة فلول داعش الإرهابي

2022/10/10 | 19:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوة مشتركة من اللواء 58 ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الاثنين، عملية امنية في محافظة نينوى لملاحقة فلول “داعش” الارهابي.

وبحسب بيان لإعلام الحشد، أن “العملية جاءت بعد ورود معلومات عن حركة مشبوهة في وادي الجري التابع لناحية الشورة”، وأكد البيان “خروج قوة من اللواء 58 بالحشد الشعبي واستخبارات المقر المسيطر الثالث واستخبارات الافواج (٤٥-٤٧-٤٨) والجيش والشرطة”، مبينا أنه “تم تأمين المنطقة بالكامل وانهاء أي تهديد ارهابي فيها”.

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