الصحة: 296 اصابة وحالة وفاة واحدة جراء فيروس كورونا خلال الأيام السبعة الماضية

2022/10/10 | 19:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي والتلقيحي الأسبوعي لفيروس كورونا في عموم محافظات البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان، أن “المختبرات الطبية، رصدت خلال الأيام السبعة الماضية، 296 إصابة وحالة وفاة واحدة جراء فيروس كورونا”.

وأضافت أن “المختبرات وثقت 670 حالة شفاء تام من الفيروس، خلال المدة نفسها، فضلاً على تلقّي 29486 شخصاً للقاح المضاد للفيروس”.

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