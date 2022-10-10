(بالصور).. نفط ميسان يتجاوز عقبة النفط وزاخو يخسر أمام مضيّفه الكرخ

2022/10/10 | 19:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح نفط ميسان في تجاوز عقبة ضيفه النفط بنتيجة (1- صفر)، في المباراة التي أقيمت في ملعب ميسان الأولمبي، مساء اليوم الاثنين، ضمن الجولة الأولى من الدوري العراقي الممتاز.

هدف الفوز الثمين لنفط ميسان حمل توقيع سجاد جبار في الدقيقة 33 من زمن المباراة التي جرت وسط حضور جماهيري متوسط.

وبهذا الانتصار كسب نفط ميسان أول ثلاث نقاط له بالموسم الجديد 2022-2023.

وفي مباراة أخرى، خسر زاخو أمام مضيّفه الكرخ بنتيجة (صفر – 1)، في المباراة التي أقيمت في ملعب الراحل أحمد راضي، ضمن الجولة نفسها.

وتمكن سجاد أحمد من تسجيل هدف الفوز الوحيد للكرخ في الدقيقة 78، بعد متابعته لكرة ارتدت من حارس زاخو محمد صالح.

ونجح أهل الدار في المحافظة على تقدمهم حتى صفارة النهاية، ليخطف الكرخ أول (3) نقاط بالموسم.

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