2022/10/10 | 19:15 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نصائح للوقاية من الإصابة بالكوليرا) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: E7_Q72PcZyk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نصائح للوقاية من الإصابة بالكوليرا) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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