2022/10/10 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بسماية.. مدينة الأحلام تتلاشى في وضح النهار | نريد وطن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: lv_-WusoM44
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بسماية.. مدينة الأحلام تتلاشى في وضح النهار | نريد وطن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بسماية.. مدينة الأحلام تتلاشى في وضح النهار | نريد وطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).