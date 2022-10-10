2022/10/10 | 19:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: n7TGmd12DOc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاء خاص مع د. شاخوان عبد الله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لقاء خاص مع د. شاخوان عبد الله النائب الثاني لرئيس مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).