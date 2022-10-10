النقل النيابية: هيئة الحرير ستكون مفتاح انجاز ميناء الفاو

2022/10/10 | 19:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكدت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية زهرة البجاري، اليوم الاثنين، أن إقرار قانون هيئة الحرير وصل إلى مراحل متقدمة وسيتم التصويت عليه داخل قبة البرلمان، فيما اشارت أن الهيئة ستختص في تنفيذ طريق الحرير وميناء الفاو الكبير.

وقالت البجاري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”، إن إقرار القانون هو بمثابة الإسراع بتنفيذ طريق الحرير واستكمال ميناء الفاو الكبير بمدد قياسية حسب الموصفات العالمية المتفق عليها”، مؤكدة أن “طريق الحرير سيحتوي على منشئات صناعية وسياحية وتجارية، إضافة إلى الهدف الرئيس من انشائه وهو الربط مع تركيا”.

وأضافت، أن “الهدف من تشكيل هيئة الحرير هو المتابعة الميدانية الاكمال مشروع ميناء الفاو وطريق الحرير والعمل على إنجازه بصورة كاملة”.

وتابعت، أن “اكمال طريق الحرير وميناء الفاو الكبير سيمثل نهضة بالواقع الاقتصادي العراقي وأرتفاع بمستوى الخدمات في قطاع النقل والمواصلات والموانئ العراقية عامة”.

من الجدير بالذكر أن هنالك أربعة موانئ تعمل بطاقات مختلفة في محافظة البصرة، إلا أن الحاجة الفعلية لنمو الاقتصاد العراقي وزيادة الحركة التجارية تتطلب السعي الجاد في إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير الذي سيحقق أربعة أضعاف ما يجنيه العراق ماليا من الموانئ الأخرى مجتمعة.

ورغم مرور 12 سنة منذ أن أعلنت الحكومة العراقية عن وضع حجر الأساس لميناء الفاو الكبير في جنوب العراق، إلا أن المشروع لا يزال بعيدًا عن الاكتمال، بسبب مشكلات كثيرة بعضها يتعلق بالتمويل وأخرى بسبب الضغوط الخارجية من الدول الإقليمية.

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