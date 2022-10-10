الغارات على كييف.. واشنطن تؤكد دعم أوكرانيا وغوتيريش يعبر عن

2022/10/10 | 19:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الإثنين، التزام بلاده بدعم أوكرانيا، عقب الغارات العنيفة التي تعرضت لها العاصمة، كييف.

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