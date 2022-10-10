2022/10/10 | 19:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت شركة الغاز الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع صادرات الغاز إلى العراق، خلال العام الحالي.وقال مدير مدير شؤون التوزيع في الشركة، محمد رضا جولائي، خلال اجتماع مسؤولين رفيعي المستوى من وزارة الكهرباء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع صادرات الغاز الإيراني الى العراق المركز الخبري الوطني.

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