كردستان تخطط لزرعة 100 مليون شجرة بلوط في أربيل

2022/10/10 | 19:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة اقليم كردستان، اليوم الاثنين، أنها وضمن إطار البنية الأساسية (ماستربلان) لمدينة اربيل عاصمة الاقليم ستقوم بزراعة أكثر من 100 مليون شجرة لغاية عام 2030 بالتنسيق مع منظمة هسار ووفق خطة استراتيجية بهدف زيادة المساحة الخضراء في المدينة.

وجاء في بيان للوزارة ، ان "وزير البلديات والسياحة ساسان عوني استعضر على هامش استقباله نائب رئيس منظمة هسار لعلم الارض گشبين ادريس ومدير شركة شاماران نوزاد ابراهيم خطط حكومة الاقليم بهدف الاهتمام بشكل أكبر بزيادة نسبة المساحة الخضراء عن طريق زراعة الأشجار والشجيرات وبناء الحزام الأخضر حول مدينة اربيل واكد على الحكومة تعمل وفقا لخطة تنمية نسبة المساحة الخضراء في اربيل واقليم كردستان.



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وأضاف البيان ان "الوفد الضيف اقترح خطة استراتيجية برغبته بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية لزراعة 100 مليون شجرة لغاية عام 2030 وتكون أغلبها أشجار البلوط في حدود مدينة اربيل ".

وأشار البيان الى ان "الوزير ساسان عوني اكد ان حكومة الاقليم ووزارة البلديات والسياحة لن تدخر جهدا لانجاح الخطة الإستراتيجية وتتعاون لتوفير الأرض للحزام الأخضر والساحات والحدائق غير المنظمة وكذلك ستقوم بمراقبة مراحل تنفيذ الخطة الإستراتيجية".

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