النزاهة تعلن ضبط مدير دائرة الضريبة في بعقوبة متلبساً بتسلم الرشوة

2022/10/10 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن ضبط مدير دائرة الضريبة في بعقوبة متلبساً بتسلم الرشوة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "ملاكات المكتب التي انتقلت إلى الهيئة العامَّة للضرائب في ديالى تمكَّنت من ضبط مدير دائرة الضريبة في بعقوبة مُتلبِّساً بالجرم المشهود بتسلُّم الرشوة، مُبيِّنةً "قيام المُتَّهم بتسلُّم الرشوة؛ مقابل تسيير معاملة التحاسب الضريبي لأحد المُراجعين".

و أضافت أن "ملاكات المكتب نفَّذت عمليَّتين مُنفصلتين في مُديريَّة توزيع كهرباء ديالى أسفرت العمليَّة الأولى عن ضبط (4) مُتَّهمين، هم رئيس وأعضاء لجنة المُشتريات في المُديريَّة؛ على خلفيَّة قيامهم بتسيير معاملة وصرف مبالغها إلى شخصٍ آخر غير الشخص الذي قام بتجهيز مواد كهربائيَّة للمُديريَّـة".

وأوضحت أنَّه "تمَّ ضبط أصل معاملة الصرف التي أدَّت إلى حصول ضررٍ بالمال العام"، لافتةً إلى أن "مقدار الضرر بلغ (62,359,570) مليون دينار".

وأشارت إلى أن "العمليَّة الأخرى، التي نفَّذتها ملاكات المكتب التي انتقلت إلى مُديريَّة توزيع كهرباء ديالى، تمَّ خلالها ضبط صاحب شركة مواد كهربائيَّـة بحوزته مُعاملات صرفٍ تخصُّ مركز صيانة كهرباء ناحية كنعان، فضلاً عن أختامٍ ووصولاتٍ ودفاتر شراء لمكاتب مُختلفة".

وأكدت أنه "تمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ بالعمليَّات، وعرضها مع المُبرزات الجرميَّـة و(6) مُتَّهمين تمَّ ضبطهم، على قاضي محكمة تحقيق النزاهة في بعقوبة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادتين (307 و340) من قانون العقوبات".

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