(بالصور).. الصقور يحقق فوزاً ثمينا على غزلان البادية ويحصد أول ثلاث نقاط في الدوري الكروي الممتاز

2022/10/10 | 19:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق القوة الجوية فوزا ثمينا على ضيفه النجف بنتيجة (2-0)، مساء اليوم الإثنين على ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد، ضمن الجولة الأولى من الدوري العراقي الممتاز.

وتمكن الكونغولي كريس موجالو من تسجيل الهدف الأول للقوة الجوية في الدقيقة 57.

وأضاف البديل مهند عبد الرحيم الهدف الثاني في الدقيقة 84 من زمن المباراة التي شهدت متابعة جماهيرية غفيرة من أنصار الفريقين.



وأضاع حمادي أحمد ركلة جزاء منحت لفريقه الجوية.

وحصد القوة الجوية أول 3 نقاط في المسابقة، فيما ظل النجف دون رصيد من النقاط.

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