الكاظمي يعد كتلة الجيل الجديد بتوفير النفط الابيض لإقليم كردستان خلال أسبوعين

2022/10/10 | 19:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقت حركة الجيل الجديد النيابية برئاسة النائب سروه عبد الواحد والوفد المرافق لها اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لبحث حقوق المواطنين في اقليم كردستان ومشاكلهم العالقة وآلية ايجاد حلول لهم وضرورة اعطاء حقوقهم الكاملة فيما يتعلق بحصة الاقليم من الوقود والنفط الابيض للمواطنين خصوصا اننا على اعتاب فصل الشتاء”.

من جانبه وعد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بـ “ارسال كمية كافية من النفط الابيض لمدن الاقليم خلال الايام المقبلة بفترة لا تتجاوز اسبوعين”، لافتا الى “دعمه الكامل لكافة حقوق المواطنين العراقيين ومن ضمنهم مواطني اقليم كردستان”، ومؤكدا “تلبية دعوات حركة الجيل الجديد بما يخدم المواطن”.

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