قادة مسيحيون يعربون عن قلقهم من احتمالية نقل بريطانيا سفارتها من تل أبيب إلى القدس

2022/10/10 | 20:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب قادة مسيحيون في القدس والمملكة المتحدة عن قلقهم من احتمالية نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس.

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