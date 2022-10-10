شاهد بالفيديو.. ماكو مي نهائياً.. الفرات الأوسط كله نشف وسمجة دجلة كلها نفط

2022/10/10 | 20:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PPiIjgC8Do0

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