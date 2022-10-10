2022/10/10 | 20:20 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SKRCcajix6A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عام على الإنتخابات.. اختناق سياسي وحكومة تصريف أعمال واحباط شعبي من الديمقراطية وأدواتها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عام على الإنتخابات.. اختناق سياسي وحكومة تصريف أعمال واحباط شعبي من الديمقراطية وأدواتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).