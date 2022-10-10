مدن عراقية تودّع درجات الحرارة الأربعينية اعتبارا من يوم غد

2022/10/10 | 20:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشير التوقعات الجوية، الاثنين، إلى أن مدن وسط البلاد وبعض مدن الفرات الأوسط والشمال والانبار ستودع درجات الحرارة الاربعينية اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية، في تدوينة، إنه “اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، مدن وسط البلاد اضافة لبعض مدن الفرات الاوسط والانبار ومدن الشمال، تكون قد ودعت درجات الحرارة الاربعينية وتستمر معها درجات الحرارة المعتدلة”.

وأضاف عطية، “اما مدن الجنوب وباقي المدن فتنتظر لمابعد منتصف الشهر”.

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