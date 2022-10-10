2022/10/10 | 20:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني سوران جمال طاهر تمسك الاتحاد الوطني بمنصب رئيس الجمهورية، وبينما عبر عن أمله في التوصل الى اتفاق مع الحزب الديمقراطي، جدد رفض حزبه لحسم هذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليكتي يتمسك بمنصب رئيس الجمهورية ويلمح لإعادة سيناريو 2018 المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليكتي يتمسك بمنصب رئيس الجمهورية ويلمح لإعادة سيناريو 2018) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليكتي يتمسك بمنصب رئيس الجمهورية ويلمح لإعادة سيناريو 2018) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).