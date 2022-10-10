2022/10/10 | 20:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب بيانا صحفيا منذ قليل، أعلن خلاله التصالح بينها وبين طليقها الفنان حسام حبيب.وقال ياسر قنطوش في بيانه: أن الفنانة شيرين عبد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد إعادته السيارة وكافة متعلقاتها..شيرين تتصالح مع حسام حبيب وتتنازل عن البلاغات المركز الخبري الوطني.

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