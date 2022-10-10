بايدن يندد بـ

2022/10/10 | 20:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دان الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإثنين، الضربات الصاروخية الروسية على أوكرانيا، مشيرا إلى أنها تظهر "الوحشية المطلقة لحرب بوتين غير الشرعية".

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