حادثان منفصلان تشهدهما ديالى ونينوى.. حادث سير ورصاصة طائشة واعتقال مدير اذاعة محلية

2022/10/10 | 20:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدران أمنيان، اليوم الاثنين، بمصرع وإصابة ستة أشخاص، نتيجة حادث سير ورصاصة طائشة، فضلاً على اعتقال مدير “إذاعة محلية” في ديالى ونينوى.

وأضاف المصدر، أن “شخصين لقيا مصرعهما أحدهما مُسن، فيما أصيب ثلاثة آخرين، نتيجة حادث سير على طريق كركوك – بغداد، قرب قضاء الخالص ضمن محافظة ديالى”.

وذكر مصدر آخر، أن “رجلاً في الستينيات من عمره، أصيب برصاصة طائشة في يده، أطلقت أثناء حفل زفاف، قرب قرية تلول ناصر الواقعة جنوب مدينة الموصل”.

في السياق، أخبر المصدر، أن “جهاز الأمن الوطني في نينوى، اعتقل مدير اذاعة محلية داخل مدينة الموصل، وفق مذكرة قبض قضائية، صادرة بحقه على خلفية التهجم على أحد مديري الدوائر في المحافظة، عبر مواقع التواصل”.

وبحسب المصدر، فإن “الاعتقال جاء بناءً على شكوى من مدير المنتوجات النفطية”، لافتاً إلى أن “قضايا أخرى يتم التحقيق بها مع الشخص المعتقل، من بينها قضايا ابتزاز”.

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