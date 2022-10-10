2022/10/10 | 20:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بياناً صحافياً، اليوم الإثنين، أعلن خلاله التصالح بينها وبين طليقها الفنان حسام حبيب.

وقال ياسر قنطوش في بيانه “إن الفنانة شيرين عبد الوهاب تكن كل تقدير واحترام لحسام حبيب، وحرصا منها على استمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني فإنها تعلن أنها قد تم التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة الأخيرة وقام برد كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة وتسوية جميع الخلافات بينهما، وتم التصالح في النيابة العامة وأصبحت ذمته بريئة تماماً من أي التزام تجاه الفنانة”.

واختتم قنطوش بيانه قائلًا “نهيب بالسادة الصحفيين تحري الدقة في نقل الاخبار والاقتصار على ما جاء في بيان الفنانة وفي النهاية هي تكن كل الاحترام والتقدير لحسام حبيب”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التصالح بين شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب.. (بيان صحفي)) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التصالح بين شيرين عبد الوهاب وطليقها الفنان حسام حبيب.. (بيان صحفي)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).