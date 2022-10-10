2022/10/10 | 20:48 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية النيابية تقدم طلباً باعتبار السنة الدراسية 2022/2021 سنة عدم رسوب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/10 | 20:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية النيابية تقدم طلباً باعتبار السنة الدراسية 2022/2021 سنة عدم رسوب) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية النيابية تقدم طلباً باعتبار السنة الدراسية 2022/2021 سنة عدم رسوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).