اخماد حريق اندلع داخل جامعة الإمام الأعظم في بغداد - عاجل

2022/10/10 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اكد مدير عام مديرية الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان ، الاثنين، السيطرة على حريق اندلع في كافتيريا جامعة الامام الاعظم في مدينة السبع ابكار ببغداد دون تسجيل اصابات.

وقال بوهان في حديث لـ (بغداد اليوم ) ان" فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان حادث حريق ، وتمكنت من اخماد الحريق بشكل كامل".

واضاف بوهان ان "الحريق لم يتسبب في اية إصابات واقتصرت على خسائر مادية بسيطة "، مبينا ان "اسباب الحريق سيتم كشفها من قبل الادلة الجنائية في وزارة الداخلية".

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