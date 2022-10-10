قضية الـ800 مليون دولار تتفاقم.. عملية اختلاس كبرى والمالية المسؤول الأول (فيديو)

2022/10/10 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، الاثنين، على مقطع مصور للنائب فالح الساري، يكشف فيه اكبر عملية اختلاس وتلاعب بالمال العام، حيث امهل وزارة المالية ٧ ايام لفتح تحقيق موسع وعالي المستوى قبل اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية

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