رغم جمع التواقيع.. جلسة انتخاب سيد القصر رهناً لتحقيق هذا الأمر

2022/10/10 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف الاطار التنسيقي، اليوم الاثنين، عن الامر المتوقف عليه عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم)، إن "تحديد موعد رسمي ونهائي لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية متوقف على اتفاق القوى السياسية بشكل نهائي، فلا اتفاق رسمي حتى الساعة على موعد عقد هذه الجلسة، خصوصاً مع استمرار الخلاف الكردي– الكردي على المنصب".

وبين الفتلاوي أن "بقاء الخلاف الكردي– الكردي على رئاسة الجمهورية سوف يدفع الى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية حتى دون اتفاق الكرد".

وأكد أن "الجلسة سوف تحقق النصاب الكامل لحسم هذا الملف، ويبقى الاختيار بيد النواب فهم من سيختارون من سيكون الرئيس الجديد".

هذا وأعلنت رئاسة البرلمان العراقي، اليوم الإثنين، تلقيها طلبا موقعا من 170 نائبا لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد غد الأربعاء، في خطوة للتوجه نحو تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل استمرار الأزمة السياسية في البلاد.

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