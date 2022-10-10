2022/10/10 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشطاء: القوى الحاكمة عاجزة عن حل الأزمات بعد عام من إجراء الإنتخابات تأييد دولي لدعوة يونامي السياسيين إلى الإنخراط بحوار غير مشروط بغداد – قصي منذر استذكر العراقيون امس ، مرور عام كامل على اجراء انتخابات تشرين المبكرة ،وما زال العراق بلا رئيسي جمهورية ووزراء بصلاحيات كاملة ،بسبب الانسداد القائم بين القوى السياسية ،برغم دعوات […]

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