2022/10/10 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ممارسات تعوق الحركة وغضب الشارع يبلغ ذروته بسبب الإختناقات مواطنون يقترحون تدريب القوات وإختبار قدراتها خارج بغداد بغداد – الزمان عبر مواطنون عن غضبهم بسبب الانتشار الامني غير المسبوق الذي تشهده شوارع بغداد تحت مسوغ اجراء ممارسات امنية ،واكدوا ان تضييق حركة المرور على المواطنين منذ بداية الدوام الرسمي وحتى انتهائه ،امرا مقصودا.ودعا المواطنون […]

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