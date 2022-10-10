2022/10/10 | 20:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثلاث مباريات بالممتاز تبتسم لأصحاب الأرض بغداد- ساري تحسين شهد الدوري الممتاز امس ، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الاولى ،إذ فاز فريق كربلاء على ضيفه فريق اربيل بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي أقيمت على ملعب كربلاء الدولي.وسجل فريق اربيل هدفه عبر ركلة جزاء جاء عن طريق اللاعب مازن فياض في الدقيقة 57 […]

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