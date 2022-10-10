بالصورة.. القيادي في التيار الصدري حسن الكعبي يستقبل السفير السعودي في العراق

2022/10/10 | 20:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: استقبل القيادي في التيار الصدري حسن الكعبي، الاثنين 10/10/2022، السفير السعودي...

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القيادي في التيار الصدري حسن الكعبي يستقبل السفير السعودي في العراق أولاً على المسلة.

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