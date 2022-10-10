2022/10/10 | 20:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: ذكرت وكالة أنباء الإمارات، الاثنين 10/10/2022، أن رئيس الدولة الشيخ محمد...

ظهرت المقالة رئيس الإمارات يزور روسيا ويلتقي ببوتين الثلاثاء أولاً على المسلة.

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