في هذا الموعد.. مدن عراقية تودّع درجات الحرارة الأربعينية

2022/10/10 | 21:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اما مدن الجنوب وباقي المدن فتنتظر لمابعد منتصف الشهر.

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