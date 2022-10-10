2022/10/10 | 21:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AqHjwTJvHtY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جمال الضاري : عام على الانتخابات وسط فشل في تشكيل الحكومة وعجز عن توفير الأمن وتقديم الخدمات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جمال الضاري : عام على الانتخابات وسط فشل في تشكيل الحكومة وعجز عن توفير الأمن وتقديم الخدمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).